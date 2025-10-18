CULTURE

Addison Rae, Dakota and Elle Fanning, and More Got Candid at W and Chloé’s L.A. Dinner Party

An exclusive look inside the intimate evening hosted by W Editor in Chief Sara Moonves and Chloé Creative Director Chemena Kamali.

Written by W Staff
Photographs by Myles Hendrik

Elle and Dakota Fanning

Photo by Myles Hendrik

Devon Lee Carlson, Sydney Lynn Carlson and Addison Rae

Photo by Myles Hendrik

Jon Hamm, Chemena Kamali and Maya Rudolph

Sara Moonves, Elle Fanning and Dakota Fanning

Devon Lee Carlson, Sydney Lynn Carlson, Addison Rae and Chemena Kamali

Photo by Myles Hendrik

Devon Lee Carlson, Sydney Lynn Carlson and Addison Rae

Photo by Myles Hendrik

Maude Apatow

Photo by Myles Hendrik

Grace Gummer and Elle Fanning

Photo by Myles Hendrik

Justine Lupe

Photo by Myles Hendrik

Olivia Wilde

Photo by Myles Hendrik

Elle Fanning, Dakota Fanning and Taika Waititi

Photo by Myles Hendrik

Honor Titus and Gia Coppola

Photo by Myles Hendrik

Emilie Guillaumaud, Nicole Richie, Grace Gummer, Annabelle Wallis, Leslie Bibb, Laurent Malecaze and Chemena Kamali

Photo by Myles Hendrik

Annabelle Wallis

Photo by Myles Hendrik

W Editor in Chief Sara Moonves, Rebecca Hall and Chemena Kamali

Photo by Myles Hendrik

Eve Hewson, Nicole Richie and Dakota Fanning

Photo by Myles Hendrik

Dakota Fanning and Eve Hewson

Photo by Myles Hendrik

Jason Reitman and Lorraine Nicholson

Photo by Myles Hendrik

Addison Rae

Photo by Myles Hendrik

Maude Apatow

Photo by Myles Hendrik

Lynn Hirschberg and Elle Fanning

Photo by Myles Hendrik

Chemena Kamali, Lisa Eisner and Sara Moonves

Photo by Myles Hendrik

Lorraine Nicholson, Jason Reitman and Olivia Wilde

Photo by Myles Hendrik

Ari Fournier

Sara Moonves and Chemena Kamali

Photo by Myles Hendrik

Kiernan Shipka and Justine Lupe

Photo by Myles Hendrik

Ross Schwartzman and Harley Viera-Newton

Photo by Myles Hendrik

Lisa and Eric Eisner

Photo by Myles Hendrik

Jon Hamm and Anna Osceola

Photo by Myles Hendrik

Gia Coppola

Photo by Myles Hendrik

Lynn Hirschberg and Rebecca Hall

Photo by Myles Hendrik

Olivia Wilde

Photo by Myles Hendrik

Ari Fournier

Photo by Myles Hendrik

Maya Rudolph

Photo by Myles Hendrik

Addison Rae

Photo by Myles Hendrik

Maude Apatow and Olivia Wilde

Photo by Myles Hendrik

Addison Rae with Sydney Lynn and Devon Lee Carlson

Photo by Myles Hendrik

Jon Hamm and Elle Fanning

Photo by Myles Hendrik

Kiernan Shipka

Photo by Myles Hendrik

Chemena Kamali and Maya Rudolph

Photo by Myles Hendrik

Sydney Lynn and Devon Lee Carlson

Photo by Myles Hendrik

Dylan Kawahara, Nathalie Love and Harley Viera-Newton

Photo by Myles Hendrik

Taika Waititi and Jon Hamm

Photo by Myles Hendrik

Ariana Papademetropoulos

Photo by Myles Hendrik

Devon Lee Carlson, Sydney Lynn Carlson and Chemena Kamali

Photo by Myles Hendrik

Lynn Hirschberg and Samantha Quan

Photo by Myles Hendrik

Maude Apatow

Photo by Myles Hendrik

Addison Rae