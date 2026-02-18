FROM THE MAGAZINE

This Season, Sportswear Meets High Fashion on a Monumental Scale

Hold on to your hats: As London Fashion Week begins, Mona Tougard takes spring’s voluminous, high-impact looks out for a spin.

Photographs by Alasdair McLellan
Styled by Brian Molloy

Mona Tougaard wears a Dior blouse, pants, hat, and sandals.

Saint Laurent by Anthony Vaccarello coat, skirt, and shoes; vintage hat from Angels Costumes, London; Wolford tights; stylist’s own gloves

Balenciaga cropped black coat; LII color-blocked top and skirt; Georgia Kemball pin (throughout); Wolford tights.

Bottega Veneta coat, dress, and shirt; vintage hat from Angels Costumes, London.

Loewe dress, tights, and shoes; Pebble London brooch.

Louis Vuitton jumpsuit; cape from Costume Studio, London; vintage hat from Angels Costumes, London; Pebble London feather brooch; Rebekah Kosonen Bide pin and locket (worn as brooch); stylist’s own shoes.

Chanel dress and necklace; Paula Rowan gloves.

Prada knit vest, shirt, skirt, and briefs; Paula Rowan gloves; Charvet scarf; stylist’s own turtleneck.

Max Mara top, skirt, and belt; Celine scarf; stylist’s own gloves.

The Row jacket, skirt, and shoes; vintage hat from Angels Costumes, London; Charvet scarf; Wolford tights.

Schiaparelli top; Calvin Klein Collection skirt; vintage hat from National Theatre Costume Hire, London.

Dolce & Gabbana jacket; Fendi bandeau top; Charvet shirt.

Hair by Anthony Turner at Jolly Collective; makeup by Thomas de Kluyver at Art Partner; manicure by Jenny Longworth for Diptyque at Streeters. Model: Mona Tougaard at the Society Management. Casting by Ashley Brokaw Casting.

Produced by Partner Films; producer: Ania Juszczyk; production Manager: Lucio Martus; production Coordinator: Mimi Lomax; photo Assistants: Lex Kembery, Simon Mackinlay; postproduction Manager: Jeremy Abbott; production Assistants: Grzegorz Blazewicz, James Lamb; fashion Assistants: Katarina Silva, Emeline Taverne, Brigitte Kovats, Alisa Chaplin; hair Assistant: John Allan; makeup Assistant: Molly Lynch; Lab: Bayeux; Retouching: Output; special thanks to the National Theatre in London.