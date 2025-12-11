FROM THE MAGAZINE

The Season’s Best Party Looks Are Printed, Textured, and Anything But Precious

Slinky dresses and plush coats take to the garden, proving that festive style shines brightest when you refuse to stay inside. (Just add tights.)

Photographs by Oliver Hadlee Pearch
Styled by Charlotte Collet
Lauren Huyskens in W Magazine
Lauren Huyskens wears Fendi dress and shoes; vintage hat from Atours, Paris (throughout); stylist’s own rosette and tights (throughout).

Chanel cape, dress, belt, and sandals.

Chloé dress and skirt.

Gucci coat and sandals.

Valentino dress.

Dolce & Gabbana dress; JM Weston shoes.

Saint Laurent by Anthony Vaccarello bowtie-waist romper and earrings; Herbert Levine shoes.

Isabel Marant jacket; Brunello Cucinelli shorts; JM Weston shoes.

Zadig & Voltaire top; Prada shorts; JM Weston shoes.

Burberry coat; Old Stone Trade corsage; Fendi shoes.

Brunello Cucinelli jacket, shirt, and pants; JM Weston shoes.

Akris dress and shoes; Samuel François earrings.

Celine dress.

Coach cape.

