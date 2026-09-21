Raquel Zimmermann Stars in David Sims’s Epic Fashion Fantasy

Hair by Paul Hanlon at Dawes & Co.; makeup by Yadim at Art Partner; manicure by Ama Quashie at Streeters. Model: Raquel Zimmermann at DNA Model Management. Casting by Ashley Brokaw Casting. Set design by Poppy Bartlett at the Magnet Agency.
Production: Erin Fee Productions; Postproduction: Skn Lab; Location Manager: George Verdon-Smith; Stylist’s Assistants: Natasha Arnold, Shaun Kong, Bronwyn Stemp; Hairstylist’s Assistants: Kim Guardino, Claire Healey, Latarra Clarke; Makeup Artist’s Assistants: Joel Babicci, Saint Maretto, Matilde Ribau, Natasha Tereshko; Manicurist’s Assistant: Olivia Gane. Extras: Lee Armitage, Charlie Tilling-Cole At Supa Model Management, Teresa Domingo At Vi Bureau, August Kennedy Doig, Alfie-Lee Hall, Mabel Hesper, Naomi Obuseh, Vincent Rockins At Kate Moss Agency, Millie Turner. Special Thanks To Emma Matell.