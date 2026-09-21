FASHION

Raquel Zimmermann Stars in David Sims’s Epic Fashion Fantasy

Embark upon a Fellini-esque romantic tale complete with mermaids, clowns, pirates, young misfits, and, of course, style for the ages.

Photographs by David Sims
Styled by Benjamin Bruno
Zimmermann wears an A.W.A.K.E. Mode shirt; crinoline, apron, and collar from National Theatre Costume Hire, London; J.R. Malpere veil; Carel shoes. Models wear stylist’s own pants and shoes.

Model wears a McQueen hooded capelet; vintage kilt from Costume Studio, London.

Raquel Zimmermann wears a Los Angeles Apparel bikini top; mermaid tail from Costume Studio, London.

Model wears a Gucci dress.

Models wear briefs from National Theatre Costume Hire, London.

Model (left) wears a Judy Blame necklace; vintage briefs from Contemporary Wardrobe, London. Zimmermann wears a Valentino bodysuit; Ben-Amun by Isaac Manevitz bracelets.

Model wears an Iro top; Sébline shirt; Linder Sport shorts; hat from Costume Studio, London; vintage Marc Jacobs boots; stylist’s own socks.

From left: Model wears a Jade Swim bikini; vintage headband, scrunchie, and bag from Contemporary Wardrobe, London; stylist’s own earrings and sunglasses (on bikini). Model wears a Los Angeles Apparel bikini top; Jade Swim bikini bottom; Swarovski necklace; vintage earmuffs, scrunchies, and bag from Contemporary Wardrobe, London; Tarina Tarantino earrings (on bikini). Model wears a Dolce & Gabbana bikini top; Ashish skirt; Chanel bag; vintage scrunchies from Contemporary Wardrobe, London; stylist’s own sunglasses. Zimmermann wears an Hermès swimsuit; headpiece from National Theatre Costume Hire, London.

Left: Model wears a Dior cape; Ann Demeulemeester vest; Issey Miyake blouse; Giorgio Armani pants; Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood hat; jabot and cuff sleeves from National Theatre Costume Hire, London. Right: Model wears a Polo Ralph Lauren shirt; headpiece from National Theatre Costume Hire, London; briefs, scarf, and key harness from Costume Studio, London; Falke socks; Florsheim shoes.

Zimmermann wears a Richard Quinn dress; hat, sunglasses, necklace, and bracelets from National Theatre Costume Hire, London; Vertigo beaded bracelets.

Zimmermann wears a Miu Miu dress.

From left: Model wears a Polo Ralph Lauren jacket, shirt, and pants; hat, cuffs, bag, and cane from National Theatre Costume Hire, London; Florsheim shoes. Model wears a Chloé blouse and skirt; hat, cuffs, bag, and umbrella from National Theatre Costume Hire, London; Jimmy Choo boots. Model wears a Chloé dress; hat, cuffs, bag, and umbrella from National Theatre Costume Hire, London; Jimmy Choo boots. Model wears a Balenciaga sweater, shirt, and pants; Church’s shoes; bag from Costume Studio, London; stylist’s own hat. Zimmermann wears a Dior shirt, skirt, and shoes; veils, cuffs, and umbrella from National Theatre Costume Hire, London.

Zimmermann.

Model wears a Dior cardigan; Linder Sport shorts; vintage scrunchies, necklace, and faux flowers from Contemporary Wardrobe, London; Tarina Tarantino earrings; Paul Smith belt; John Fluevog Shoes shoes.

Model wears a Celine dress; Polo Ralph Lauren shirt.

From left: Model wears Dior pants. Model wears a Max Mara sweater and shorts.

Model wears Speedo briefs; Gucci top.

Zimmermann wears an A.W.A.K.E. Mode shirt; crinoline, apron, and collar from National Theatre Costume Hire, London; J.R. Malpere veil; Carel shoes. Models wear stylist’s own pants and shoes.

From left: Zimmermann wears a Dior shirt and skirt; veils from National Theatre Costume Hire, London. Model wears a Balenciaga sweater, shirt, and tie; bag from Costume Studio, London; stylist’s own hat.

Zimmermann wears a Dior shirt and skirt; Giuseppe Zanotti shoes; stylist’s own stockings. Model wears a Zegna coat, jacket, shirt, pants, and tie; stylist’s own shoes.

Zimmermann wears a Los Angeles Apparel bikini top; Akris skirt.

Model wears a Louis Vuitton cape and pants; Laurence Bossion hat.

Zimmermann wears a Chanel dress; headscarf from Costume Studio, London; Carel shoes; stylist’s own apron.

Hair by Paul Hanlon at Dawes & Co.; makeup by Yadim at Art Partner; manicure by Ama Quashie at Streeters. Model: Raquel Zimmermann at DNA Model Management. Casting by Ashley Brokaw Casting. Set design by Poppy Bartlett at the Magnet Agency.

Production: Erin Fee Productions; Postproduction: Skn Lab; Location Manager: George Verdon-Smith; Stylist’s Assistants: Natasha Arnold, Shaun Kong, Bronwyn Stemp; Hairstylist’s Assistants: Kim Guardino, Claire Healey, Latarra Clarke; Makeup Artist’s Assistants: Joel Babicci, Saint Maretto, Matilde Ribau, Natasha Tereshko; Manicurist’s Assistant: Olivia Gane. Extras: Lee Armitage, Charlie Tilling-Cole At Supa Model Management, Teresa Domingo At Vi Bureau, August Kennedy Doig, Alfie-Lee Hall, Mabel Hesper, Naomi Obuseh, Vincent Rockins At Kate Moss Agency, Millie Turner. Special Thanks To Emma Matell.