Play It Cool: The Season’s Standout Looks Are Best Worn With a Laid-Back Attitude

Snowed in? What better way to spend the day indoors than playing a little dress-up at home.

Photographs by David Sims
Styled by Benjamin Bruno
Laura Kaiser in W Magazine.
Laura Kaiser wears a Celine dress.

From left: Saar Mansvelt Beck wears a Prada shirt. Jessie Craig wears The Row sleeveless cardigan; Falke briefs (throughout); Cartier watch. Kaiser wears a Gucci turtleneck and skirt.

Mansvelt Beck wears The Row coat.

Kaiser wears a Chloé dress.

Craig wears a Dior cape and sweater.

Craig wears a Dior sweater.

Kaiser wears a Chanel trenchcoat.

From left: Mansvelt Beck wears a Bottega Veneta shirt; Cartier watch; Suzanne Rae shoes; stylist’s own skirt and socks. Kaiser wears a Dior cape, vest, blouse, and skirt; Cartier watch.

Kaiser wears a Dior shirt, skirt, and bow collar.

From left: Mansvelt Beck wears a JW Anderson camisole; Falke briefs; Cartier watch. Kaiser wears a JW Anderson camisole; Cartier watch.

Hair by Paul Hanlon at Dawes + Co.; makeup by Hiromi Ueda for Armani Beauty at Art+Commerce; manicure by Charly Avenell for Byredo. Models: Laura Kaiser at New Madison; Saar Mansvelt Beck at Supreme New York; Jessie Craig at the Squad Management. Casting by Ashley Brokaw Casting. Set design by Poppy Bartlett at the Magnet Agency.

Production: Erin Fee Productions; Executive Producer: Erin Fee; Producer: Melis Bilmez; Production Coordinator: Reuben Francis; Production Assistants: Rosie Meyer, Hedy Irvine; Photo Assistants: Mark Lincoln, Federico Fossati, Sinclair Jaspard Mandy, Jed Barnes; Digital Technician: Oscar Eckel; Digital Technician Assistant: Luca Trevisani; Postproduction: SKN Lab; Fashion Assistants: Natasha Arnold, Shaun Kong, Bronwyn Stemp, Grzegorz Blazewicz; Hair Assistants: Kim Garduno, Claire Healey; Makeup Assistants: Pia Gartner, Manabu Nobuoka; Manicure Assistant: Ella Frances Gordan; Set Design Assistants: Daisy Azis, Lester Lloyd.