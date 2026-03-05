FASHION

This Season, All-American Sportswear Goes a Little Bit Country

Preppy sportiness meets Western ease for a fresh spin on spring dressing. Model Mathilda Gvarliani demonstrates.

Photographs by David Sims
Styled by Emmanuelle Alt

Mathilda Gvarliani wears a Saint Laurent by Anthony Vaccarello jacket, shirt, and skirt; Jessie Western jewelry (throughout); stylist’s own sheriff pin.

Gvarliani wears a Polo Ralph Lauren top and socks; stylist’s own swimsuit.

Gvarliani wears a Versace vest, shirt, pants, and belt.

Gvarliani wears a Miu Miu jacket and apron; stylist’s own bandanna.

Gvarliani wears a Isabel Marant shirt; Levi’s jeans; Jessie Western hat and boots.

Gvarliani wears a Hermès vest and pants; Jessie Western boots.

Gvarliani wears a Versace shirt and pants.

Gvarliani wears a Polo Ralph Lauren jacket; Versace vest and shirt.

Gvarliani wears a Chanel jacket; Polo Ralph Lauren socks; stylist’s own leggings.

Gvarliani wears a Balenciaga top; Nike pants; Polo Ralph Lauren socks.

Gvarliani wears a Dolce & Gabbana top and jeans; Nike wristbands; Jessie Western boots.

Hair by Paul Hanlon at Dawes; makeup by Yadim at Art Partner; manicure by Charly Avenell for Byredo. Model: Mathilda Gvarliani at Next. Casting by Ashley Brokaw Casting. Set design by Poppy Bartlett at the Magnet Agency.

Produced by Erin Fee Productions; Postproduction: SKN Lab; Fashion Assistants: Georgia Bedel, Jessica Sharp; Hair Assistant: Kim Garduno; Makeup Assistant: Joel Babicci.