Bite #2, 2001. Courtesy Edwynn Houk Gallery.
Armpit, 1995. Courtesy Edwynn Houk Gallery.
Amber ring, 2000. Courtesy Edwynn Houk Gallery.
Counting tips, 1999. Courtesy Edwynn Houk Gallery.
End of lips, 2000. Courtesy Edwynn Houk Gallery.
Fingers, 2000. Courtesy Edwynn Houk Gallery.
Eran almost touches me, 1999. Courtesy Edwynn Houk Gallery.
Eran and I, 1998. Courtesy Edwynn Houk Gallery.
Eran and I, 1997. Courtesy Edwynn Houk Gallery.
Eran holds me in hotel room, 1999, Courtesy Edwynn Houk Gallery.