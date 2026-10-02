7 Fresh Faces, 7 Beauty Moods—From Bold to Barely There

FROM THE MAGAZINE
Hair by Jimmy Paul; makeup by Aaron de Mey for Chanel Beauty at Art+Commerce; manicure by Jin Soon Choi for JINsoon at Home Agency. Casting by Ashley Brokaw Casting. Set design by Mary Howard at MHS Artists.
Produced By Neighbors Bk; Executive Producer: Felix Cadieu; Junior Producer: Daniela Martin; Lighting Technician: James Sakalian; Digital Technician: Geoffrey Leung; Retouching: Dtouch; Photo Assistants: Conor Ralph, Marion Grand; Stylist’s Assistants: Gia Cronin, Sierra Estep; Hair Assistants: Felicia Burrows, Ryuta Sayama; Makeup Assistant: Masako Fuyama; Manicurist’s Assistant: Jenny Salinas; Set Assistants: Justine Crawford, Will Lucas; Tailor: Carol Ai Studio Tailors.