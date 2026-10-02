FROM THE MAGAZINE

7 Fresh Faces, 7 Beauty Moods—From Bold to Barely There

Top makeup artist Aaron de Mey gives Lil London, Scarlett White, Payusu (aka Pz’), Reagan Lee, Ruth Deng, Jasper Funk, and Yuki Beniya the glam treatment.

Photographs by Ethan James Green
Makeup by Aaron de Mey
Styled by Emma Wyman

Yuki Beniya wears a Gucci dress.

Payusu wears a McQueen jacket; Burberry jeans; Hermès scarf; Swarovski earring; stylist’s own hat.

Scarlett White wears a Fforme x ANH Studio Jewelry dress; stylist’s own gloves.

Lil London wears a Ferragamo shirt.

Jasper Funk wears a Chloé jacket, necklace, and ring.

Ruth Deng wears a Saint Laurent by Anthony Vaccarello coat; Area long chain earrings.

Reagan Lee wears a Miu Miu dress.

Hair by Jimmy Paul; makeup by Aaron de Mey for Chanel Beauty at Art+Commerce; manicure by Jin Soon Choi for JINsoon at Home Agency. Casting by Ashley Brokaw Casting. Set design by Mary Howard at MHS Artists.

Produced By Neighbors Bk; Executive Producer: Felix Cadieu; Junior Producer: Daniela Martin; Lighting Technician: James Sakalian; Digital Technician: Geoffrey Leung; Retouching: Dtouch; Photo Assistants: Conor Ralph, Marion Grand; Stylist’s Assistants: Gia Cronin, Sierra Estep; Hair Assistants: Felicia Burrows, Ryuta Sayama; Makeup Assistant: Masako Fuyama; Manicurist’s Assistant: Jenny Salinas; Set Assistants: Justine Crawford, Will Lucas; Tailor: Carol Ai Studio Tailors.