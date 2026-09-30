Hair by Anthony Turner at Jolly Collective; makeup by Daniel Sällström for Byredo at MA+ Group; manicure by Veronica Butenko for Dior Le Baume at Werth Represents. Models: Ida Heiner, Sacha Quenby at Women Management. Casting by Ashley Brokaw Casting.
Produced By Partner Films; Executive Producer: Kimberly Arms; Producer: Chloe Stevens; Junior Producer: Mimi Lomax; Lighting Technician: Albi Gualtieri; Digital Technician: Bella Sporle; Photo Assistants: Thomas Lombard, Daiki Tajima, Stefan Turner-Powell; Stylist’s Assistants: Federica Battistino, Monica Armario; Hair Assistant: Sam Elliot; Makeup Assistant: Martina Derosa; Production Assistant: Thea Levine.