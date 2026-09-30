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Twice as Nice: Model Best Friends Ida Heiner and Sacha Quenby Prove the Season’s Coolest Outfits Come in Pairs

Photographs by Oliver Hadlee Pearch
Styled by Charlotte Collet
Sacha Quenby and Ida Heiner both wear Balenciaga jackets.

Sacha Quenby wears a Gucci top and jeans; Tom Ford sunglasses; Golden Goose sneakers. Ida Heiner wears a Gucci top, jeans, sunglasses, waist pack, and sneakers.

Both wear Saint Laurent by Anthony Vaccarello dresses; Zadig & Voltaire sandals; stylist’s own turtlenecks and tights (throughout).

Heiner wears a Polo Ralph Lauren sweater, skirt, and sneakers; Jellycat bag; stylist’s own socks.

Quenby wears a Givenchy by Sarah Burton jacket and jeans; Akila Eyewear sunglasses; Jellycat bag charm.

Heiner wears a Zadig & Voltaire hoodie, scarf, and sandals; LII skirt. Quenby wears a LII jacket and skirt; Baggu bag; Zadig & Voltaire sandals.

Quenby wears a Chanel jacket, vest, skirt, bag, and shoes; Jellycat bag charm. Heiner wears a Chanel jacket, lace dress, skirt, bag, and shoes. Both wear Akila Eyewear sunglasses.

Quenby wears a Burberry jacket and pants; Akila Eyewear sunglasses.

Heiner wears a Dior dress and sandals; Swarovski ear cuffs and rings. Quenby wears a Dior jacket, skirt, and sandals; Swarovski earrings and necklace.

Both wear Louis Vuitton sweaters, tops, and skirts. Heiner wears August Barron shoes. Quenby wears Jimmy Choo shoes.

Quenby wears a Bottega Veneta dress; Polo Ralph Lauren socks and sneakers. Heiner wears a Bottega Veneta dress; Polo Ralph Lauren sneakers; stylist’s own socks.

Both wear Loewe dresses and shoes; RF Oliver Peoples sunglasses; stylist’s own socks.

Both wear Prada cardigans, dresses, socks, and shoes.

Heiner wears a Moncler puffer vest; Stefan Cooke jacket and skirt; Miu Miu hat.

Heiner wears a Miu Miu jacket, top, and pants; Akila Eyewear sunglasses; August Barron belt.

Heiner wears a Fendi Men’s jacket; Fendi bag; August Barron skirt. Quenby wears a Fendi jacket, shorts, and bag. Both wear Zadig & Voltaire sandals.

Heiner wears a Balenciaga jacket.

Women's Round Bomber in Red
$5,990
Balenciaga
Niverolle Short Down Vest
$1,865
Moncler
Wool and Alpaca Cardigan
$2,700
Prada
Big Pony Wool Rugby Sweater
$498
Polo Ralph Lauren
Square-Neck Dress in Silicone-Coated Lace
$11,700
Saint Laurent
Asymmetrical Miniskirt with Ruffles
$9,000
Dior
Technical Fabric and Faux Fur Trapper Hat
$1,150
Miu Miu
Crux Sunglasses
$80
$160
Akila
Bear Baggu
$30
$64
Baggu
Margot Flat
$725
Jimmy Choo

Hair by Anthony Turner at Jolly Collective; makeup by Daniel Sällström for Byredo at MA+ Group; manicure by Veronica Butenko for Dior Le Baume at Werth Represents. Models: Ida Heiner, Sacha Quenby at Women Management. Casting by Ashley Brokaw Casting.

Produced By Partner Films; Executive Producer: Kimberly Arms; Producer: Chloe Stevens; Junior Producer: Mimi Lomax; Lighting Technician: Albi Gualtieri; Digital Technician: Bella Sporle; Photo Assistants: Thomas Lombard, Daiki Tajima, Stefan Turner-Powell; Stylist’s Assistants: Federica Battistino, Monica Armario; Hair Assistant: Sam Elliot; Makeup Assistant: Martina Derosa; Production Assistant: Thea Levine.