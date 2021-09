After a two-and-a-half-year hiatus, fashion’s biggest night is finally back. Tonight, dozens of famous faces have gathered at The Metropolitan Museum of Art in New York City to celebrate the museum’s newest Costume Institute exhibition dedicated to American Fashion. This year, the theme is "In America: A Lexicon of Fashion," which means a plethora of American designers are turning out their finest on the biggest stars. After a long draught without Met Gala looks, memes, and jaw-dropping moments, you aren’t going to want to miss one second of this red carpet. Check back here often as we track all of favorite celebrities arriving at the Met Gala 2021.

Jennifer Lopez Mike Coppola/Getty Images In Ralph

Kim Kardashian Mike Coppola/Getty Images

Timothée Chalamet Theo Wargo/Getty Images In Haider Ackermann.

Billie Eilish Mike Coppola/Getty Images

Gigi Hadid Theo Wargo/Getty Images

Kendall Jenner ohn Shearer/WireImage

Lil Nas X Mike Coppola/Getty Images) In custom Atelier Versace.

Lil Nas X Jeff Kravitz/FilmMagic In custom Atelier Versace.

Lil Nas X John Shearer/WireImage In custom Atelier Versace.

Shawn Mendes and Camilla Cabello Theo Wargo/Getty Images

Megan Thee Stallion John Shearer/WireImage In Coah

Hailey Bieber Mike Coppola/Getty Images In Saint Laurent.

Justin Bieber Theo Wargo/Getty Images

Lorde Theo Wargo/Getty Images In Bode

Olivia Rodrigo Arturo Holmes/MG21/Getty Images In Saint Laurent.

Lupita Nyong'o Arturo Holmes/MG21/Getty Images

Kacey Musgraves Mike Coppola/Getty Images In Ralph Lauren.

Kate Hudson Theo Wargo/Getty Images

Alicia Keys and Swizz Beatz Theo Wargo/Getty Images

Megan Fox Mike Coppola/Getty Images In Peter Dundas.

Teyana Taylor Theo Wargo/Getty Images

Karlie Kloss Theo Wargo/Getty Images In Carolina HerreraCarolina Herrera.

Taraji P. Henson Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue In Moschino.

Tracee Ellis Ross Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue IN Balenciaga.

Simone Biles John Shearer/WireImage

Gabrielle Union Theo Wargo/Getty Images In Iris Van Herpen

Alexandria Ocasio-Cortez and Aurora James Mike Coppola/Getty Images Both Alexandria and Aurora are in Brother Vellies

Claire Danes Theo Wargo/Getty Images In Prabal Gurung

Winnie Harlow Theo Wargo/Getty Images

Mary J. Blige Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Chloe Bailey and Halle Bailey Mike Coppola/Getty Images

Mindy Kaling Mike Coppola/Getty Images

Emily Blunt Theo Wargo/Getty Images In Miu Miu

Sharon Stone Theo Wargo/Getty Images

Lourdes Leon Kevin Mazur/MG21/Getty Images For The Met Museum/Vogue

Jeremy Scott and Irina Shayk Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Mj Rodriguez Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue In Thom Browne

Kris Jenner Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue In a Tom Ford Suit and Judith Leiber ba

Jennifer Hudson Mike Coppola/Getty Images IN AZ Factory.

Maria Sharapova Mike Coppola/Getty Images

Jasmine Tooks Mike Coppola/Getty Images

Iman Jeff Kravitz/FilmMagic IN Harris Reed.

Ciara Jeff Kravitz/FilmMagic In Peter Dundas.

Taika Waititi and Rita Ora Theo Wargo/Getty Images Rita is in P

Gemma Chan Mike Coppola/Getty Images

Symone Kevin Mazur/MG21/Getty Images For The Met Museum/Vogue

Erykah Badu Mike Coppola/Getty Images

Kaia Gerber Mike Coppola/Getty Images In Oscar de la Renta.

Ava DuVernay Arturo Holmes/MG21/Getty Images

Virgil Abloh John Shearer/WireImage

Pete Davidson Mike Coppola/Getty Images In Thom Browne.

Maluma John Shearer/WireImage

Precious Lee Arturo Holmes/MG21/Getty Images In Area.

Gillian Anderson John Shearer/WireImage

Audra McDonald Arturo Holmes/MG21/Getty Images

Megan Rapinoe Kevin Mazur/MG21/Getty Images For The Met Museum/Vogue

Sienna Miller Mike Coppola/Getty Images In

Debbie Harry Kevin Mazur/MG21/Getty Images for The Met Museum/Vogue In Zac P

Yara Shahidi Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue In Ch

Elliot Page ohn Shearer/WireImage In

Cynthia Erivo Theo Wargo/Getty Images

Grimes Theo Wargo/Getty Images IN Iris Van Herpen.

Jordan Alexander Mike Coppola/Getty Images

Lili Reinhart Mike Coppola/Getty Images

Serena Williams Mike Coppola/Getty Images In

Donatella Versace John Shearer/WireImage

Saweetie Jeff Kravitz/FilmMagic In Christian Cowan

Frank Ocean Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue In Prada and Homer

Tory Burch Kevin Mazur/MG21/Getty Images For The Met Museum/Vogue

Addison Rae Mike Coppola/Getty Images In vintage Gucci by Tm

Ben Platt Mike Coppola/Getty Images

Chloe Fineman John Shearer/WireImage

Maisie Williams John Shearer/WireImage

Naomi Osaka Theo Wargo/Getty Images In Louis Vui

Channing Tatum John Shearer/WireImage In Versace.

Storm Reid Arturo Holmes/MG21/Getty Images In Prad.

Julia Garner Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue In Stella M

Eiza González Kevin Mazur/MG21/Getty Images for The Met Museum/Vogue In Versace.

Barbie Ferreira Mike Coppola/Getty Images In Jonathan Simkhai.

Anna Wintour Jeff Kravitz/FilmMagic In Oscar de la Renta.

Venus Williams John Shearer/WireImage

Adrien Brody and Georgina Chapman Mike Coppola/Getty Images

Kim Petras Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue In Collina Strada.

Dan Levy Mike Coppola/Getty Images In custom Loewe.

Keke Palmer Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue In Sergio Hudson.

Hailee Steinfeld Arturo Holmes/MG21/Getty Images

Evan Mock Mike Coppola/Getty Images

Ella Emhoff Theo Wargo/Getty Images In Stella McCartney.

Zoey Deutch Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Kit Harington and Rose Leslie Mike Coppola/Getty Images Kit wears Saint Laurent and Rose wears Oscar

Rachel Zegler Mike Coppola/Getty Images

Leon Bridges John Shearer/WireImage

Eva Chen John Shearer/WireImage Eva Chen in custom Christopher John Rogers

Emma Chamberlain Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue In Louis Vuitton.

Amanda Gorman Mike Coppola/Getty Images In Vera Wang.

Madison Beer Jeff Kravitz/FilmMagic In One/Of.

Nikkie de Jager Mike Coppola/Getty Images

Troye Sivan Theo Wargo/Getty Images In Altu and Cartier jewels.

Chance the Rapper and Kirsten Corley Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Tom Ford Photo by Mike Coppola/Getty Images In Tom F

David Byrne Mike Coppola/Getty Images

Julia Carey and James Corden Mike Coppola/Getty Images

Brooklyn Beckham and Nicola Peltz John Shearer/WireImage Nicola wears Valentino.

Ilana Glazer Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue In Aliétte.

Jimmy Fallon Theo Wargo/Getty Images

Stephen Curry and Ayesha Curry Kevin Mazur/MG21/Getty Images for The Met Museum/Vogue In Versace.